В бундестаге выступили с «мирным» предложением по Украине Депутат ФРГ Мютцених призвал создать «контактную группу» по Украине 14 сентября, 10:31 Военные ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В Германии глава фракции Социал-демократической партии Рольф Мютцених предложил сформировать «контактную группу», которая могла бы взять на себя роль посредника в процессе урегулирования украинского конфликта. Об этом политик сказал в интервью Rheinische Post.



«На мой взгляд, сейчас настало время западным союзникам инициировать создание контактной группы для начала процесса», — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от ведения мирных переговоров, но сначала необходимо «разобраться с бандитами» из ВСУ, которые вторглись в Курскую область. Глава государства напомнил, что Киев спровоцировал СВО отказом от Минских соглашений и нарушил установленные договорённости, начав подготовку нового этапа военной операции на Донбассе.

Авторы Татьяна Миссуми