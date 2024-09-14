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14 сентября, 13:09

В Чувашии 26-летний пьяный водитель насмерть сбил двух девочек

Последствия ДТП. Обложка © Telegram / ЧувашияСледком

Последствия ДТП. Обложка © Telegram / ЧувашияСледком

В Чувашии пьяный водитель сбил на обочине девочек 15-ти и 16-ти лет. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СК.

«Уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения) возбуждено в отношении 26-летнего жителя республики», — говорится в сообщении СК.

Следствие выяснило, что накануне вечером водитель «Хёндай Акцент» в состоянии алкогольного опьянения на трассе «Аниш — Хормалы — Новые Высли» сбил двух подростков в возрасте 15 и 16 лет. От полученных травм пострадавшие погибли на месте.

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Ранее жительница Татарстана сбила и прокатила на капоте машины глухонемого дорожника. Тот пытался ей объяснить, что проезд закрыт. В итоге у мужчины многочисленные ссадины и ушибы. Между тем, дерзкая лихачка решила газовать и дальше: она написала заявление на дорожника с требованием возместить ущерб за разбитое лобовое стекло.

Александра Мышляева
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