В Чувашии 26-летний пьяный водитель насмерть сбил двух девочек

В Чувашии пьяный водитель сбил на обочине девочек 15-ти и 16-ти лет. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СК.

«Уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения) возбуждено в отношении 26-летнего жителя республики», — говорится в сообщении СК.

Следствие выяснило, что накануне вечером водитель «Хёндай Акцент» в состоянии алкогольного опьянения на трассе «Аниш — Хормалы — Новые Высли» сбил двух подростков в возрасте 15 и 16 лет. От полученных травм пострадавшие погибли на месте.