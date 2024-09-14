Уролог связал камни в мочевом пузыре и почках с избытком витамина D

Перечислены группы людей, у которых риск возникновения камней в мочевом пузыре и почках выше, чем у других. В их числе те, кто принимает витамин D, заявил уролог онкологического диспансера в Саранске Никита Степанов в беседе с «Газетой.ru».

«Инфекция мочеполовой системы, приём высоких доз витамина D и метаболические нарушения (например, диабет) повышают риск развития мочекаменной болезни. Также её вероятность выше, если камни в почках были у ближайших родственников: родителей, бабушек, дедушек. Кроме того, заболевание часто встречается у людей из регионов с жёсткой водой», — заявил медик.

Если человек подвергается действию хоть одного из вышеперечисленных факторов, то ему следует обратиться за консультацией к урологу, чтобы предотвратить образование камней. В противном случае можно столкнуться с внезапным приступом почечной колики. Она сопровождается сильной схваткообразной болью в поясничной области, а затем распространяется по всему животу. У мужчин боль может отдавать в половой член и мошонку, у женщин — в половые губы и промежность. Также возможна рвота, скачки давления, вздутие живота, расстройства стула, неприятные ощущения при мочеиспускании, кровь в моче, появление температуры и озноба.

Врач объяснил, что многие сравнивают боль при почечной колике с ударом ножом. При этом не помогают не обезболивающие, ни изменение положения тела. Предотвратить мучения может только своевременное обращение к врачу, заключил Степанов.