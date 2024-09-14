Выдра утащила мальчика на свою плотину на дне озера Fox News: В Вашингтоне выдра напала на мальчика, искусала и утащила под воду 14 сентября, 10:55 Выдра атаковала ребёнка в США. Обложка © freepik

В Вашингтоне выдра схватила гулявшего по берегу ребёнка и утащила в воду, мать бросилась следом и с трудом смогла отбить сына. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает Fox News.

Всё произошло в городе Брементон. Женщина гуляла возле озера с малолетним сыном. Внезапно огромная выдра появилась из воды и атаковала зазевавшегося малыша. Хищница искусала ребёнка и увлекла за собой на свою плотину. Мать бросилась к животному и отбила мальчика, при этом выдра успела покусать женщине руки.

Сотрудники Департамента рыбных ресурсов и диких животных штата (WDFW) позже поймали и ликвидировали агрессивное животное. Американские экологи отметили, что выдры всё чаще стали нападать на людей, что может быть связано с изменениями их природной среды обитания.

Ранее сообщалось, что гадюка укусила двух сотрудников лагеря «Солнечная поляна» в Челябинске в городе Каштак. Никто сильно не пострадал. Как признались пострадавшие, они просто хотели сфотографироваться со змеёй, которую встретили в лесу.

Авторы Татьяна Миссуми