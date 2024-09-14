Учёные подарили россиянам новых суперпчёл

В России вывели новый породный тип пчёл под названием «Приокский». Они отличаются от сородичей миролюбивым отношением к людям и длинным хоботком, который позволяет им собирать нектар с большого числа растений. Об этом рассказали «Газете.ru» селекционеры ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства» Минобрнауки России.

«В отличие от среднерусской пчелы, которая не склонна прощать невнимательность или неопытность пчеловода, приокская пчела достаточно миролюбива и продолжает спокойно работать на соте даже в момент его извлечения из гнезда», — рассказали селекционеры.

Учёные получили этот тип пчёл за счёт скрещивания двух пород — среднерусской и серой горной кавказской. От первой приокская пчела унаследовала способность выдерживать длительный безлётный период: она может зимовать до шести-семи месяцев. От серой горной кавказской получила длинный хоботок до 6,9 мм.

На экспериментальной пасеке пчелиным семьям нового типа удалось произвести до 90 кг мёда, их средняя продуктивность составляет 40–70 кг. Также они устойчивы к заболеваниям, эффективно опыляют растения и хорошо ориентируются в пространстве.