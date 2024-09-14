Украинские военные выпустили семь ракет по Горловке за 2,5 часа 14 сентября, 11:10 Военные ВСУ. Обложка © Тelegram / Zelenskiy / Official

Украинская армия нанесла удар по Никитовскому району Горловки, выпустив по жилым районам семь ракет натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Военные ВСУ обстреливали Горловку сегодняшним утром, начиная с 09:05 (время совпадает с московским). Атака длилась до 11:35. Под украинским ударом оказались Никитовский район Горловки и прилегающее к нему село Катериновка. Позже украинская армия сбросила с дрона бомбу на тот же район Горловки. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что 4 сентября шесть мирных жителей Горловки в ДНР пострадали от обстрела ВСУ. Украинские войска ударили по городской детской больнице с использованием кассетных боеприпасов.

Авторы Татьяна Миссуми