Главу Минтруда Северной Осетии Айдарову задержали за превышение полномочий

Задержана министр труда Северной Осетии Алина Айдарова. Её подозревают в незаконном заключении госконтрактов на сумму свыше ₽35 млн. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Глава Минтруда задержана на 48 часов. Её подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 2022-го по 2023-й годы сотрудники ведомства заключили 53 госконтракта с единственным поставщиком, не проводя никаких конкурсов, на общую сумму более ₽35 млн. Возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 286 УК РФ.