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14 сентября, 11:09

Главу Минтруда Северной Осетии Айдарову задержали за превышение полномочий

Глава Минтруда Северной Осетии Алина Айдарова. Обложка © Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания

Глава Минтруда Северной Осетии Алина Айдарова. Обложка © Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания

Задержана министр труда Северной Осетии Алина Айдарова. Её подозревают в незаконном заключении госконтрактов на сумму свыше ₽35 млн. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Глава Минтруда задержана на 48 часов. Её подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 2022-го по 2023-й годы сотрудники ведомства заключили 53 госконтракта с единственным поставщиком, не проводя никаких конкурсов, на общую сумму более ₽35 млн. Возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 286 УК РФ.

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Напомним, о том, что министру труда и соцразвития Северной Осетии Алине Айдаровой были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, стало известно вчера. В связи с этим правоохранители провели обыски в здании министерства.

Юрий Лысенко
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