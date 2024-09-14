Главу Минтруда Северной Осетии Айдарову задержали за превышение полномочий
Глава Минтруда Северной Осетии Алина Айдарова. Обложка © Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания
Задержана министр труда Северной Осетии Алина Айдарова. Её подозревают в незаконном заключении госконтрактов на сумму свыше ₽35 млн. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Глава Минтруда задержана на 48 часов. Её подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 2022-го по 2023-й годы сотрудники ведомства заключили 53 госконтракта с единственным поставщиком, не проводя никаких конкурсов, на общую сумму более ₽35 млн. Возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 286 УК РФ.
Напомним, о том, что министру труда и соцразвития Северной Осетии Алине Айдаровой были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, стало известно вчера. В связи с этим правоохранители провели обыски в здании министерства.