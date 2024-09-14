Wildberries устранил сбой с отменой заказов 14 сентября, 11:31 Wildberries. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

В руководстве компании Wildberries заверили в устранении сбоя на маркетплейсе, когда прибывшие на пункты выдачи товары ошибочно уходили обратно на склады, а деньги покупателей списывались. Об этом рассказали в пресс-службе «РВБ» – объединённой компании Wildberries и Russ.

«Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа у части пользователей. Статусы заказов начали изменяться на корректные, покупателям придут уведомления о возможности получить товары. Деньги за ошибочную обратную доставку будут возвращены», — пообещали в «РВБ» без объяснения причин технических неполадок.

Напомним, Wildberries захлестнул массовый сбой. Пользователи маркетплейса пожаловались, что уже пришедшие в пункт выдачи товары вдруг стали возвращаться на склады. Покупатели жаловались, что у них списали деньги за возврат.

Авторы Татьяна Миссуми