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Wildberries устранил сбой с отменой заказов

14 сентября, 11:31
Wildberries. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Wildberries. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

В руководстве компании Wildberries заверили в устранении сбоя на маркетплейсе, когда прибывшие на пункты выдачи товары ошибочно уходили обратно на склады, а деньги покупателей списывались. Об этом рассказали в пресс-службе «РВБ» – объединённой компании Wildberries и Russ.

«Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа у части пользователей. Статусы заказов начали изменяться на корректные, покупателям придут уведомления о возможности получить товары. Деньги за ошибочную обратную доставку будут возвращены», — пообещали в «РВБ» без объяснения причин технических неполадок.

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Напомним, Wildberries захлестнул массовый сбой. Пользователи маркетплейса пожаловались, что уже пришедшие в пункт выдачи товары вдруг стали возвращаться на склады. Покупатели жаловались, что у них списали деньги за возврат.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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