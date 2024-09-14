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14 сентября, 11:44

ВСУ лишились до 40 бойцов при попытке прорвать границу России в Курской области

Минобороны: ВС РФ отразили пять попыток прорваться в Курскую область

Российские военные отразили пять попыток ВСУ прорваться на территорию России. В ходе сражений враг потерял до 40 бойцов убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь, Медвежье и Весёлое», — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме живой силы противник также лишился двух танков, бронетранспортёра, пяти боевых бронированных машин, автомобиля и инженерной машины разграждения.

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Также в Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки российские военные в ходе выполнения задач спецоперации освободили населённый пункт Желанное Первое, расположенный в ДНР. В ходе боестолкновений за сутки были ликвидированы порядка 715 украинских военных, а также уничтожены 4 полевых склада боеприпасов.

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Александра Мышляева
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