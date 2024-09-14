Президент Вучич вводит срочную военную службу в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич вводит срочную военную службу. Об этом он заявил на церемонии выпуска молодых офицеров сербской армии.

«Я подписал согласие на прохождение регулярной военной службы сроком на 75 дней и хочу верить, что правительство поддержит моё решение», — сказал глава государства.

По его словам, в современном мире ценностные ориентиры нарушены. Он отметил, что сейчас каждый ожидает победы, свержения других, поэтому планета приближается к катастрофе.