Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 12:26

Президент Вучич вводит срочную военную службу в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич вводит срочную военную службу. Об этом он заявил на церемонии выпуска молодых офицеров сербской армии.

«Я подписал согласие на прохождение регулярной военной службы сроком на 75 дней и хочу верить, что правительство поддержит моё решение», — сказал глава государства.

По его словам, в современном мире ценностные ориентиры нарушены. Он отметил, что сейчас каждый ожидает победы, свержения других, поэтому планета приближается к катастрофе.

Вучич назвал ненормальными лжецами своих оппонентов, говорящих о якобы передаче МиГ-29 Украине
Вучич назвал ненормальными лжецами своих оппонентов, говорящих о якобы передаче МиГ-29 Украине

Ранее вице-премьер республики Александр Вулин заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Сербия никогда не станет членом НАТО и не присоединится к антироссийской истерии Запада. По его словам, балканское государство никогда не присоединится к санкциям против РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dimitrije Ostojic

Александра Мышляева
  • Новости
  • Сербия
  • Александр Вучич
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров