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4 сентября, 14:59

Вучич назвал ненормальными лжецами своих оппонентов, говорящих о якобы передаче МиГ-29 Украине

Вучич отверг заявления о якобы передаче сербских истребителей МиГ-29 Украине

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Сербия никогда бы не передала самолёты и вооружение Украине, заявил президент страны Александр Вучич. Он полностью отверг догадки и предположения своих политических оппонентов касательно якобы поставке Киеву истребителей МиГ-29 после приобретения Белградом французских самолётов Rafale.

«Те, кто знают меня, Верховного главнокомандующего армией Республики Сербия, понимают, что я никогда в жизни бы этого не сделал и ни за что на свете их никому бы не отдал», — заявил лидер на встрече с жителями на западе страны, отметив, что говорящие обратное — ненормальные и лжецы.

Вучич напомнил о помощи, оказанной Сербии с данными самолётами. Так, если в 2013 году ни один из четырёх имеющихся «мигов» не мог участвовать в аэромитинге, то теперь в строю — 14 единиц. Шесть переданы Россией, а ещё четыре — Белоруссией.

Вучич исключил, что Сербия станет «троянским конём России» в ЕС
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Недавно вице-премьер республики Александр Вулин заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Сербия никогда не станет членом НАТО и не присоединится к антироссийской истерии Запада. Он отметил, что балканское государство никогда не присоединится к санкциям против нашей страны.

Николай Рюмин
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