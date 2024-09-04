Вучич назвал ненормальными лжецами своих оппонентов, говорящих о якобы передаче МиГ-29 Украине

Сербия никогда бы не передала самолёты и вооружение Украине, заявил президент страны Александр Вучич. Он полностью отверг догадки и предположения своих политических оппонентов касательно якобы поставке Киеву истребителей МиГ-29 после приобретения Белградом французских самолётов Rafale.

«Те, кто знают меня, Верховного главнокомандующего армией Республики Сербия, понимают, что я никогда в жизни бы этого не сделал и ни за что на свете их никому бы не отдал», — заявил лидер на встрече с жителями на западе страны, отметив, что говорящие обратное — ненормальные и лжецы.

Вучич напомнил о помощи, оказанной Сербии с данными самолётами. Так, если в 2013 году ни один из четырёх имеющихся «мигов» не мог участвовать в аэромитинге, то теперь в строю — 14 единиц. Шесть переданы Россией, а ещё четыре — Белоруссией.