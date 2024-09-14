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14 сентября, 14:09

Житель Раменского не смог поделить дом с родственником и застрелил его из ружья

Местный житель, убивший в Раменском своего родственника. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Местный житель, убивший в Раменском своего родственника. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

В Раменском арестовали местного жителя, который убил своего родственника. На данный момент следователи и криминалисты продолжают собирать всю необходимую информацию и доказательную базу, сообщает ГСУ СК России по МО.

Местный житель Раменского застрелил своего родственника из-за раздела имущества. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

«Следователем следственного отдела по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области мужчине предъявлено обвинение в убийстве 63-летнего родственника (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в следственном комитете.

По данным следствия, в одном из частных домов в селе Новое Раменское произошёл конфликт между двумя мужчинами. В итоге один из них выстрелил из ружья. От полученного ранения второй скончался на месте.

Двое мужчин оказались родственниками. Между ними на протяжении 15 лет длился скандал из-за раздела имущества. В доме проживали обе семьи.

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Наталья Афонина
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