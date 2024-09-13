Причастность украинки Вовк к убийству Дарьи Дугиной подтверждена свидетелями
Обвиняемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк. Кадр из видео © ФСБ РФ / Telegram / RT
Причастность украинки Натальи Вовк и её соотечественника Богдана Цыганенко* к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной подтверждена свидетельскими показаниями. Информация следует из материалов дела, которые есть в распоряжении ТАСС.
«Представленные суду материалы свидетельствуют об обоснованности подозрений органов предварительного расследования в причастности Н. П. Вовк к совершению инкриминируемого ей преступления, о чём свидетельствуют предоставленные в установленные законом порядке документы, а именно: показания свидетелей и потерпевшего, протоколы опознания, материалы и результаты оперативно-розыскной деятельности, а также другие материалы уголовного дела в их совокупности», — указано в материалах.
Напомним, журналист и политолог Дарья Дугина погибла в Московской области в 2022 году. Взрыв произошёл в её автомобиле после фестиваля в поддержку Донбасса. Следователи считают, что нападение было организовано украинскими спецслужбами, а непосредственным исполнителем являлась Наталья Вовк, служившая в Нацгвардии Украины. Впоследствии были выявлены и другие причастные лица, двое из которых получили по 3,5 года колонии за подделку документов. Следственный комитет также установил личность полицейского, который за денежное вознаграждение собирал информацию о семье Дугиной.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.