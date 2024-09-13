Причастность украинки Вовк к убийству Дарьи Дугиной подтверждена свидетелями

Причастность украинки Натальи Вовк и её соотечественника Богдана Цыганенко* к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной подтверждена свидетельскими показаниями. Информация следует из материалов дела, которые есть в распоряжении ТАСС.

«Представленные суду материалы свидетельствуют об обоснованности подозрений органов предварительного расследования в причастности Н. П. Вовк к совершению инкриминируемого ей преступления, о чём свидетельствуют предоставленные в установленные законом порядке документы, а именно: показания свидетелей и потерпевшего, протоколы опознания, материалы и результаты оперативно-розыскной деятельности, а также другие материалы уголовного дела в их совокупности», — указано в материалах.