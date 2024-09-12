Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 01:16

Обвиняемая в деле об убийстве Дугиной служила в ВСУ

СМИ: Обвиняемая в убийстве журналистки Дугиной Наталья Вовк служила в ВСУ

Обвиняемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк. Кадр из видео © ФСБ РФ / Telegram / RT

Обвиняемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк. Кадр из видео © ФСБ РФ / Telegram / RT

Обвиняемая в организации убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк ранее служила в Вооружённых силах Украины (ВСУ). Эта информация содержится в материалах судебного дела, которые доступны ТАСС.

Из судебных документов следует, что Вовк действовала в составе организованной группы и обладала военными навыками, которые она получила в ходе службы в ВСУ. Как отмечается в материалах, это позволило ей эффективно скрывать свою деятельность и подготовиться к совершению преступления.

Ей предъявлено заочное обвинение в убийстве, совершённом с использованием общеопасного способа, с участием группы лиц и на основании политической ненависти. Она была заочно арестована, а также объявлена в международный розыск.

"Названия такому горю нет": Философ Дугин так и не смог оправиться после смерти дочери
"Названия такому горю нет": Философ Дугин так и не смог оправиться после смерти дочери

Два года назад журналист и политолог Дарья Дугина погибла в Московской области. Взрыв произошёл в её автомобиле после фестиваля в поддержку Донбасса. Следователи считают, что нападение было организовано украинскими спецслужбами, а непосредственным исполнителем являлась Наталья Вовк, служившая в Нацгвардии Украины. Впоследствии были выявлены и другие причастные лица, двое из которых получили по 3,5 года колонии за подделку документов. Следственный комитет также установил личность полицейского, который за денежное вознаграждение собирал информацию о семье Дугиной.

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров