Обвиняемая в организации убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк ранее служила в Вооружённых силах Украины (ВСУ). Эта информация содержится в материалах судебного дела, которые доступны ТАСС.

Из судебных документов следует, что Вовк действовала в составе организованной группы и обладала военными навыками, которые она получила в ходе службы в ВСУ. Как отмечается в материалах, это позволило ей эффективно скрывать свою деятельность и подготовиться к совершению преступления.