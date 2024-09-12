Обвиняемая в деле об убийстве Дугиной служила в ВСУ
СМИ: Обвиняемая в убийстве журналистки Дугиной Наталья Вовк служила в ВСУ
Обвиняемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк. Кадр из видео © ФСБ РФ / Telegram / RT
Обвиняемая в организации убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк ранее служила в Вооружённых силах Украины (ВСУ). Эта информация содержится в материалах судебного дела, которые доступны ТАСС.
Из судебных документов следует, что Вовк действовала в составе организованной группы и обладала военными навыками, которые она получила в ходе службы в ВСУ. Как отмечается в материалах, это позволило ей эффективно скрывать свою деятельность и подготовиться к совершению преступления.
Ей предъявлено заочное обвинение в убийстве, совершённом с использованием общеопасного способа, с участием группы лиц и на основании политической ненависти. Она была заочно арестована, а также объявлена в международный розыск.
Два года назад журналист и политолог Дарья Дугина погибла в Московской области. Взрыв произошёл в её автомобиле после фестиваля в поддержку Донбасса. Следователи считают, что нападение было организовано украинскими спецслужбами, а непосредственным исполнителем являлась Наталья Вовк, служившая в Нацгвардии Украины. Впоследствии были выявлены и другие причастные лица, двое из которых получили по 3,5 года колонии за подделку документов. Следственный комитет также установил личность полицейского, который за денежное вознаграждение собирал информацию о семье Дугиной.