"Названия такому горю нет": Философ Дугин так и не смог оправиться после смерти дочери
Философ Дугин признался, что после смерти дочери не чувствует ничего, кроме боли
Александр Дугин с дочерью Дарьей. © Telegram / Аким Апачев
Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин рассказал, что безвременная кончина его дочери Дарьи оставила в его душе лишь боль, кроме которой он не может чувствовать ничего. О своём состоянии он рассказал в беседе с Kp.ru.
"С того момента я уже ничего не чувствую, кроме боли. Она не проходит. Никакого успокоения нет. Наверное, и не должно быть", — поделился безутешный философ.
Он отметил, что облегчить общее состояние помогают лишь успехи Российской армии на фронте. Как он говорит, за два года после смерти Дарьи он встречал немало людей, которые поддерживали его словами: "Зато Даша святая". Политолог отметил, что настоящей жизнью он больше своё существование назвать не в силах, поскольку раньше ему думалось, что дочь продолжает его дело, а теперь ему приходится самому продолжать её дело.
"Когда уходят близкие — это всегда больно, а когда дети… Даже в языке слова нет, чтобы это назвать. Вдовец — тот, кто потерял жену, вдова потеряла мужа, сирота — кто потерял родителей. А тот, кто потерял детей… Даже названия такому горю нет", — подчеркнул Дугин.
Напомним, что журналист и политолог Дарья Дугина погибла два года назад в Московский области. Автомобиль, внутри которого она находилась, взорвался после фестиваля в поддержку Донбасса. Правоохранители уверены, что покушение организовали украинские спецслужбы, а непосредственным исполнителем была служившая в Нацгвардии Украины Наталья Вовк. Затем появилась информация и о других причастных, двое из которых получили по 3,5 года колонии за подделку документов. СК также установил личность полицейского, который за деньги собирал данные о семье Дугиной.