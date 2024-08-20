"Названия такому горю нет": Философ Дугин так и не смог оправиться после смерти дочери

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин рассказал, что безвременная кончина его дочери Дарьи оставила в его душе лишь боль, кроме которой он не может чувствовать ничего. О своём состоянии он рассказал в беседе с Kp.ru.

"С того момента я уже ничего не чувствую, кроме боли. Она не проходит. Никакого успокоения нет. Наверное, и не должно быть", — поделился безутешный философ.

Он отметил, что облегчить общее состояние помогают лишь успехи Российской армии на фронте. Как он говорит, за два года после смерти Дарьи он встречал немало людей, которые поддерживали его словами: "Зато Даша святая". Политолог отметил, что настоящей жизнью он больше своё существование назвать не в силах, поскольку раньше ему думалось, что дочь продолжает его дело, а теперь ему приходится самому продолжать её дело.