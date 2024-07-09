Задача — изолировать русских: Дугин рассказал о подходе, который пытались применить мировые элиты

Многие мировые элиты несколько раз пытались применить к России один общий подход. Их главной задачей было изолировать русских. Такую позицию высказал философ Алексей Дугин. Об этом сообщает "Царьград".

"Значительное количество мировых элит, и не только западных, а вообще мировых элит, действительно находятся под прямой гегемонией, под прямым управлением Запада. И на уровне элит, на уровне подчинённости и вашингтонскому центру принятия решений действительно можно увидеть некоторую строгую дисциплину. Сказали изолировать Россию — есть, они изолировали", — сказал Дугин.

По словам философа, на данный момент гегемону приходится прибегать к ещё более изощрённым методам, чем прямые указания. То есть для компенсации перекоса им необходимо ожесточённо сражаться за свои идеалы. Именно для этого мировые элиты используют все возможные способы, в том числе и современные цифровые платформы.

"Эти платформы становятся всё более тоталитарными. Вот где настоящая пропаганда. И элиты пытаются создать образ, что они нас изолировали, свою легитимность сохранили и продолжают управлять миром. Это тоталитарный аспект либеральной политики", — добавил эксперт.