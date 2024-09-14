Российский «Ланцет» под эпичную музыку утихомирил польскую самоходку Krab под Курском

«Ремонту не подлежит. <...> В приграничном районе Курской области средствами воздушной разведки была обнаружена самоходка польского производства, которая вела огонь в сторону российских войск. Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет», — говорится в публикации ведомства.