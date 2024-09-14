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14 сентября, 12:20

Российский «Ланцет» под эпичную музыку утихомирил польскую самоходку Krab под Курском

Минобороны показало видео уничтожения САУ Krab ВСУ в Курской области

Российский БПЛА «Ланцет» поразил САУ Krab ВСУ польского производства в курском приграничье. Видео точного удара опубликовало Минобороны РФ.

Момент удара российского «Ланцета» по САУ Krab ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Ремонту не подлежит. <...> В приграничном районе Курской области средствами воздушной разведки была обнаружена самоходка польского производства, которая вела огонь в сторону российских войск. Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет», — говорится в публикации ведомства.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как российская армия испепелила БТР ВСУ в приграничье Курского региона. После точного удара бронетранспортёр воспламенился.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Юрий Лысенко
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