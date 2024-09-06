Минобороны показало, как «Ланцет» испепелил украинский БТР в курском приграничье

Бойцы ВС России с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил украинский бронетранспортёр в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 6 сентября.

ВС РФ уничтожили «Ланцетом» БТР ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений бригады морской пехоты ТОФ группировки войск «Север» был обнаружен бронетранспортёр ВСУ. После подтверждения обнаруженная цель была уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет», — говорится в сообщении.