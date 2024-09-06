Минобороны показало, как «Ланцет» испепелил украинский БТР в курском приграничье
МО: ВС РФ уничтожили боеприпасом «Ланцет» БТР ВСУ в Курской области
Бойцы ВС России с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил украинский бронетранспортёр в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 6 сентября.
ВС РФ уничтожили «Ланцетом» БТР ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России
«Средствами воздушной разведки одного из подразделений бригады морской пехоты ТОФ группировки войск «Север» был обнаружен бронетранспортёр ВСУ. После подтверждения обнаруженная цель была уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что украинский бронетранспортёр загорелся сразу после удара «Ланцета». Это удалось зафиксировать с помощью средств объективного контроля.
Ранее Life.ru рассказывал, что ударный дрон «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в курском приграничье. После удара техника противника загорелась — произошёл мощный взрыв. Тем временем ВСУ за всё время боевых действий в Курской области потеряли более 10400 бойцов и 81 танк.
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