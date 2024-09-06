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6 сентября, 13:40

Минобороны показало, как «Ланцет» испепелил украинский БТР в курском приграничье

МО: ВС РФ уничтожили боеприпасом «Ланцет» БТР ВСУ в Курской области

Бойцы ВС России с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил украинский бронетранспортёр в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 6 сентября.

ВС РФ уничтожили «Ланцетом» БТР ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений бригады морской пехоты ТОФ группировки войск «Север» был обнаружен бронетранспортёр ВСУ. После подтверждения обнаруженная цель была уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что украинский бронетранспортёр загорелся сразу после удара «Ланцета». Это удалось зафиксировать с помощью средств объективного контроля.

ВС РФ «Ланцетом» уничтожили украинский танк в районе Волчанска
ВС РФ «Ланцетом» уничтожили украинский танк в районе Волчанска

Ранее Life.ru рассказывал, что ударный дрон «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в курском приграничье. После удара техника противника загорелась — произошёл мощный взрыв. Тем временем ВСУ за всё время боевых действий в Курской области потеряли более 10400 бойцов и 81 танк.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Дарья Нарыкова
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