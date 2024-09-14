Синоптик рассказал, сколько в Москве и области продержится аномальная жара

Аномальная для сентября жара сохранится в Москве и Подмосковье в ближайшие дни. Столбики термометров будут по-прежнему держаться на высоких отметках, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу специалиста, в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Днём температура воздуха в столице составит +24…+26 градусов, в области от +22 до +27 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

В воскресенье, 15 сентября, прохладнее не станет. Ночью столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, но уже днём поднимутся до +25…+27 градусов. Ветер будет всё такой же тёплый от 4 до 9 м/с. Первый рабочий день порадует жителей и гостей Москвы жарой. Температура воздуха составит +22…+27 градусов. Ожидается переменная облачность и юго-восточный слабый ветер.