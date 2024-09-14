Стала известна причина смерти актёра, сыгравшего мальчика Брайана в сериале «Альф»

Причиной смерти американского актёра Бенджи Грегори, запомнившегося зрителями по роли мальчика Брайана Таннера в популярном телесериале 80-х годов прошлого века «Альф», стал тепловой удар на фоне цирроза печени. Об этом сообщает портал Deadline, ссылаясь на заявление окружного офиса судебно-медицинских экспертиз.

«Судмедэксперт округа Марикопа установил, что Грегори умер от теплового воздействия на фоне цирроза печени. Его смерть была признана несчастным случаем», — сказано в публикации.

Близкие покойного актёра рассказывали, что 12 июня 2024 года он поехал в банк и уснул в салоне своего автомобиля. Уже тогда высказывались предположения о том, что его мог погубить тепловой удар на фоне сильнейшей летней жары в Аризоне. Судмедэкспертиза подтвердила эти версии.