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14 сентября, 15:44

Посольство: В Британии 34 человека заинтересовались переездом в Россию

34 иностранных гражданина, которые проживают в Великобритании, хотят получить разрешение на временное проживание в России. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лондоне. К слову, иностранцы получили такую возможность после указа президента о помощи гражданам других стран, которые разделяют традиционные российские ценности.

«С 19 августа сего года и по настоящее время Посольством России в Великобритании и Генеральным консульством России в Эдинбурге суммарно получено 34 обращения иностранных граждан с просьбой разъяснить порядок выдачи разрешений на временное проживание в нашей стране в соответствии с Указом Президента Российской Федерации», — заявили в посольстве РИА «Новости».

Там уточнили, что большинство заинтересовавшихся переездом в Россию являются гражданами Великобритании.

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Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, в России будут помогать иностранцам, разделяющим традиционные ценности нашей страны. Так, граждане из-за рубежа смогут получить разрешение на временное проживание без необходимости подтверждать владение русским языком. Им будут выдавать визы на три месяца.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Александра Мышляева
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