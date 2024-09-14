Косметолог оценила новую моду среди блогерш на сдувание губ

Увеличение губ в последние годы стало стандартной манипуляцией, к которой прибегают многие девушки, чтобы улучшить свою внешность. Однако лишь единицы знают, как правильно накачать себе губы. Об основных правилах рассказала интернет-изданию Regions.ru кандидат медицинских наук, косметолог, дерматолог, невролог Марина Рябус.

По словам специалиста, данная процедура допустима только по медицинским показаниям. Максимально в губы можно вводить не более одного миллиметра гиалуроновой кислоты. При этом, увеличивая губы, надо скорректировать и другие участки лица, чтобы выглядело всё гармонично.

«Мы проводим такие манипуляции только после того, как поэтапно изучим форму лица и необходимость процедуры. Все должно быть гармонично: и губы, и подбородок, и скулы, и даже брови с веками. Поэтому мы никогда не корректируем что-то одно, а проводим манипуляции со всем лицом. А увеличением губ занимаются косметологические фрики, которые могут ввести и два-три миллилитра филлеров и больше», — пояснила Рябус.

По её словам, для любого косметолога важно соблюсти принцип золотого сечения. А так называемые дакфейсы и сдувание губ не имеют никакого отношения к косметологии. Эти процедуры могут сделать только нелегалы и непрофессионалы, подчеркнула медик. После действий таких горе-специалистов могут возникнуть осложнения. Поэтому за коррекцией лица необходимо обращаться в специализированные учреждения.