Врач объяснила, когда после приёма у косметолога нужно срочно бежать к хирургу

После процедуры по коррекции или увеличению губ может возникнуть ряд тревожных симптомов, требующих вмешательства хирурга. О том, как их избежать, Лайфу рассказала врач-косметолог Виктория Семагина. В первую очередь она объяснила, что делать с ишемией.

Врач-косметолог Виктория Семагина объяснила, когда после увеличения губ необходимо идти к хирургу. Фото предоставлено Лайфу

"С ишемией на ранней стадии способен справиться врач-косметолог. Достаточно ввести фермент гиалуронидазы, который растворит филлер и возобновит кровообращение. Но если момент упущен, то ишемия перейдёт в стадию некроза", — пояснила она.

Причём даже при некрозе врач может помочь, для чего необходимо продолжать вводить гиалуронидазу и сосудорасширяющие препараты. Однако этот процесс, предупредила собеседница Лайфа, кропотливый. Инъекции потребуются регулярные, иногда с периодичностью в каждые три часа, и в лучшем случае их можно будет прекратить через месяц.

Однако большинство квалифицированных косметологов не доводят пациентов до некроза, если вовремя принимают меры, подчеркнула специалист. Если же по каким-то причинам некроз прогрессирует и его не удаётся ликвидировать, может понадобиться помощь хирургов.

Также вмешательство может потребоваться при использовании несертифицированных филлеров или крупных игл, что, отметила Семагина, куда более распространённый случай. Так, возникший эффект "утиных губ" можно убрать, но это будет осложняться неспособностью филлера полностью раствориться гиалуронидазой.

"В этом случае можно подсказать пациенту обратиться к хирургу. Либо смириться с тем, что губы никогда не будут выглядеть натурально, и провести коррекцию новым филлером: убрать асимметрию, комочки, заполнить пустоту, не прибегая к хирургии", — добавила она.

Кроме того, подчеркнула эксперт, запрещено вводить гиалуронидазу при наличии у пациента аллергии. В экстремальных случаях ситуация может дойти до отёка Квинке, при котором в течение часа губы увеличиваются в три раза, а лицо начинает опухать.

Для минимизации рисков косметолог рекомендует узнать перед процедурой размер иглы. Оптимальный — 30G, хотя в большинстве случаев используются слишком крупные — 27G и 25G. Они могут задеть сосуд и вызвать ишемию.

Также важно, чтобы был сертификат на препарат с печатью организации. Его номер можно проверить в реестре лекарственных и медицинских изделий и, в случае чего, обратиться с претензией к производителю. При отсутствии документов, предупредила косметолог, выход один — бежать из такой клиники. Ещё следует убедиться в наличии у врача должной квалификации.

Квалифицированный косметолог имеет не менее трёх дипломов: о высшем медицинском образовании, из ординатуры дерматовенерологии, о профессиональной переподготовке врача-дерматовенеролога на косметолога. Статус дипломов должен подтверждаться каждые пять лет Виктория Семагина Косметолог