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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у острова Гуам в США

14 сентября, 13:36
Остров в Тихом океане. Обложка © freepik / mrsiraphol

Остров в Тихом океане. Обложка © freepik / mrsiraphol

У американского острова Гуам в Тихом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3, информации о пострадавших и разрушениях нет. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр расположен в 65 километрах к юго-западу от города Санта-Рита, в котором проживают чуть более 7,5 тысяч человек. По словом учёных, вероятности цунами после подземных толчков нет.

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

Ранее сообщалось, что в провинции Адана в центральной части Турции произошло сильное землетрясение. Магнитуда достигла 5,7 балла. Эпицентр стихии находился в 20 км к северо-востоку от города Козан.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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