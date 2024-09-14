Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у острова Гуам в США 14 сентября, 13:36 Остров в Тихом океане. Обложка © freepik / mrsiraphol

У американского острова Гуам в Тихом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3, информации о пострадавших и разрушениях нет. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр расположен в 65 километрах к юго-западу от города Санта-Рита, в котором проживают чуть более 7,5 тысяч человек. По словом учёных, вероятности цунами после подземных толчков нет.

Ранее сообщалось, что в провинции Адана в центральной части Турции произошло сильное землетрясение. Магнитуда достигла 5,7 балла. Эпицентр стихии находился в 20 км к северо-востоку от города Козан.

Авторы Татьяна Миссуми