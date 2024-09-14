Курская епархия приютила десятки тысяч беженцев после вторжения ВСУ
Курская епархия поселила в своих ПВР около 30 тысяч беженцев из приграничья
Знаменский собор в Курске. Фото © Wikipedia / Алексей Ильин
Курская епархия распределила по пунктам временного размещения (ПВР) около 30 тысяч жителей приграничных населённых пунктов, вынужденно покинувших свои дома после вторжения украинских боевиков в регион. Курская и Рыльская епархии в числе первых начали активно помогать размещать людей, сообщил дьякон храма Матроны Московской и Ксении Петербургской Дмитрий Королёв
«Наши священники выезжают на передовую, исповедуют солдат, а прихожане плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Те, кто подкован в электронике, собирают системы РЭБ. И постоянно отправляем продукты, вещи», — цитирует дьякона РИА «Новости».
С его слов, в течение последнего месяца епархии приняли и раздали людям тонны гуманитарной помощи. За это время также получилось организовать десятки новых ПВР. Священнослужитель добавил, что разгружать фуры с гуманитаркой и доставлять продукты с медикаментами помогают священники и прихожане.
Ранее житель Суджи показал видео, на котором он на машине уезжает из города под звуки украинских орудий. Ему удалось на скорости улизнуть от вторгнувшихся боевиков украинской армии, однако несколько пуль всё же задели корпус его автомобиля.