Адвокат высказался о наказании для петербурженки, выбившей глаз солисту Мариинки

Жительница Санкт-Петербурга, которая в баре выбила глаз солисту Мариинского театра, может избежать тюрьмы. Её будут судить по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, а она часто предполагает условный срок, объяснил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия.

«Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы по статье 111 УК РФ. Это означает, что при вынесении приговора она может получить абсолютно любой срок, в том числе и условный, потому что по закону именно в случае, когда наказание не превышает восемь лет лишения свободы, оно может быть условным», — рассказал юрист.

Он добавил, что потеря зрения на один глаз подразумевает за собой потерю трудоспособности. При определении степени тяжести причинённого вреда судом будет учитываться длительность расстройства здоровья.