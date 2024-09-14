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Артиллерия РФ раскрыла и уничтожила логово бойцов ВСУ в лесах под Курском

14 сентября, 14:34
Бойцы ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Бойцы ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские артиллеристы группировки войск «Север» точным ударом уничтожили украинских военнослужащих, прятавшихся в лесу в приграничном районе Курской области. Кадры, снятые дроном, публикует Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожили скопление живой силы ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Средствами воздушной разведки группировки было обнаружено скопление живой силы ВСУ, укрывшейся в лесном массиве. После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены», — уточнили в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ показало видео, как российский БПЛА «Ланцет» поразил САУ Krab ВСУ польского производства в курском приграничье. Установка ремонту и восстановлению не подлежит, подчеркнули в ведомстве.

Российский Су-34 нанёс удары по скоплению сил ВСУ в курском приграничье
Российский Су-34 нанёс удары по скоплению сил ВСУ в курском приграничье
Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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