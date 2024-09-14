Артиллерия РФ раскрыла и уничтожила логово бойцов ВСУ в лесах под Курском

Российские артиллеристы группировки войск «Север» точным ударом уничтожили украинских военнослужащих, прятавшихся в лесу в приграничном районе Курской области. Кадры, снятые дроном, публикует Минобороны РФ.

«Средствами воздушной разведки группировки было обнаружено скопление живой силы ВСУ, укрывшейся в лесном массиве. После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены», — уточнили в ведомстве.