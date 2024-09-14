Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 13:44

Российский Су-34 нанёс удары по скоплению сил ВСУ в курском приграничье

Бомбардировщик Су-34 ВКС РФ сбросил бомбы на скопления сил и техники ВС Украины в Курской области. Видео работы боевого экипажа показала пресс-службы Минобороны РФ.

Российский Су-34 сбросил бомбы по скоплению сил ВСУ в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России

«Задача выполнена. Цели поражены. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанёс удар по военной технике и скоплению личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказано в публикации.

Российский «Ланцет» под эпичную музыку утихомирил польскую самоходку Krab под Курском
Российский «Ланцет» под эпичную музыку утихомирил польскую самоходку Krab под Курском

Российские Су-34 активно отрабатывают по позициям противника на разных участках зоны проведения спецоперации. Так, 12 сентября один из этих самолётов сбросил ФАБ-500 на пункт временной дислокации украинских подразделений в Петропавловке на Купянском направлении, что привело к гибели десятков бойцов ВСУ. А 13 сентября авиационные бомбы с Су-34 прилетели по скоплениям сил ВС Незалежной в Курской области.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров