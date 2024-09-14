Российский Су-34 нанёс удары по скоплению сил ВСУ в курском приграничье
Бомбардировщик Су-34 ВКС РФ сбросил бомбы на скопления сил и техники ВС Украины в Курской области. Видео работы боевого экипажа показала пресс-службы Минобороны РФ.
Российский Су-34 сбросил бомбы по скоплению сил ВСУ в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России
«Задача выполнена. Цели поражены. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанёс удар по военной технике и скоплению личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказано в публикации.
Российские Су-34 активно отрабатывают по позициям противника на разных участках зоны проведения спецоперации. Так, 12 сентября один из этих самолётов сбросил ФАБ-500 на пункт временной дислокации украинских подразделений в Петропавловке на Купянском направлении, что привело к гибели десятков бойцов ВСУ. А 13 сентября авиационные бомбы с Су-34 прилетели по скоплениям сил ВС Незалежной в Курской области.
Telegram / Минобороны России