Российский Су-34 нанёс удары по скоплению сил ВСУ в курском приграничье

Бомбардировщик Су-34 ВКС РФ сбросил бомбы на скопления сил и техники ВС Украины в Курской области. Видео работы боевого экипажа показала пресс-службы Минобороны РФ.

Российский Су-34 сбросил бомбы по скоплению сил ВСУ в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России

«Задача выполнена. Цели поражены. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанёс удар по военной технике и скоплению личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказано в публикации.