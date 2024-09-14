«Пока Эрнесто не разлучит вас»: Испанец зарабатывает на жизнь, срывая чужие свадьбы

Многие слышали о курьёзных случаях, когда один из молодожёнов в последний момент сбегал «из-под венца», осознав, что не хочет жить «долго и счастливо» с тем, с кем он вот-вот должен обменяться кольцами. Этот факт взял на вооружение испанец по имени Эрнесто, который профессионально срывает чужие свадьбы. Видео с его объявлением завирусилось в «Тиктоке».

Испанец зарабатывает на жизнь, срывая чужие свадьбы. Видео © Tiktok / yahorasonsoles

По словам Эрнесто, он готов сорвать любую свадьбу за гонорар в размере 500 евро (около 50 тыс. рублей). После получения денег мужчина вмиг преобразится в тайную любовь всей вашей жизни, которая явится за вами и прямо во время торжества будет умолять сбежать вместе с ней.

«Если у тебя есть сомнения, ты не хочешь выходить замуж или не знаешь, как сказать нет, больше не волнуйся, я отменю для тебя свадьбу», — рекламирует свои услуги профессиональный любовник.

Сервис поначалу был безобидной шуткой, однако потом Эрнесто начал получать реальные заказы. Спустя время испанец понял, что ему необходимо включить обязательное условие доплаты в случае непредвиденных инцидентов. Теперь, если «внезапно объявившаяся любовь» получит в лицо, это будет стоить дополнительно 50 евро за каждый такой удар. Сейчас у Эрнесто нет свободных дат в графике вплоть до 2 ноября.