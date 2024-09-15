Раскрыта цель, из-за которой Пентагон оформил исследования по ядерному оружию

Соединённые Штаты до сих пор тешат себя мыслью о возможности ограниченной ядерной войны на территории Европы, уверен микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. Так он прокомментировал решение Пентагона заключить контракт на изучение воздействия ядерного оружия на сельскохозяйственный сектор.

«Я думаю, западные стратеги до сих пор продолжают тешить себя мыслью о возможности ограниченной ядерной войны на территории Европы. В основном Восточной Европы. Они надеются, что этим всё и ограничится. Я считаю, что эта идея, в общем-то, безумная, и такие эксперименты могут закончиться тотальной ядерной войной», — заявил Никулин в беседе с «Царьградом».

По его мнению, Европе достанется больше всего, потому что данный удар станет стратегией глобалистов по радикальному сокращению населения планеты. То есть существует идеальное число — до одного миллиарда жителей.

«Количество белых тоже они считают, желательно в этом золотом миллиарде будет минимум 500 миллионов, скорее всего. А белые, которые европейцы, они не очень нужны. То есть в правящую верхушку возьмут в основном англосаксов. А Европа — это избыточное население», — высказался бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН.

Эксперт объяснил, что Америка способна развязать Третью мировую войну. Ведь это у них уже неплохо получилось с Первой и Второй мировыми войнами. Именно тогда Россия и Европа загибались, а Штаты и доллар «чувствовали себя очень хорошо».