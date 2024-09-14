Названы самые популярные продукты в русской классике

Еда занимает особое место в жизни русского человека. Любили вкусно поесть и российские писатели-классики, такие, как Александр Пушкин, Фёдор Достоевский и Антон Чехов. Особенно часто в произведениях авторов 18-20 веков встречались ароматный хлеб (1330 упоминаний) и душистые чаи, излечивающие от хвори (1316 упоминаний). Об этом свидетельствуют данные исследования, которые приводит kp.ru.

Кроме того, герои произведений классической литературы любили спиртные напитки. Так, например, вино упоминается 795 раз, водка — 603, а шампанское — 251. В топ-10 также попали масло, молоко, курица, соль и кофе. Из супов самым популярным были щи.

Рейтинг настоящих гурманов среди самих авторов возглавил Иван Гончаров, в его романе «Обломов» различные блюда и продукты упоминаются более 150 раз. Следом идёт Иван Гоголь, который не менее 150 раз упомянул о еде в «Мёртвых душах», тройку лидеров замыкает Лев Толстой, в романах которого — «Война и Мир» и «Анна Каренина» — более 100 названий еды, выяснили эксперты «Х5 Клуба» и Литрес.