В Москве скутер загорелся на ходу прямо под водителем
В Москве скутер загорелся на ходу прямо под водителем. Об этом сообщает SHOT.
В Москве во время поездки под водителем вспыхнул скутер. Видео © SHOT
Как стало известно телеграм-каналу, меньше часа назад в Марьино на улице Перерва небольшой 80-кубовый скутер загорелся прямо во время движения. Водителю пришлось спрыгивать на ходу, чтобы не получить ожоги.
Спасти мопед не удалось, он выгорел полностью. Прибывшие пожарные потушили то, что от него осталось. К счастью, никто не пострадал. Предварительная версия — замкнуло проводку. Грустный водитель — в чёрных спортивках и со шлемом в руке — в конце видео.
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