Ким Чен Ын два раза встретился с Шойгу в резиденции, где ранее принимали Путина

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын два раза принял секретаря российского Совбеза Сергея Шойгу в государственной резиденции Кымсусан, где до этого останавливался президент России Владимир Путин. Такой вывод можно сделать по фотографиям и материалам, которые опубликовало агентство ЦТАК.

В публикации говорится, что во время первой встречи с Ким Чен Ыном Шойгу передал ему тёплый привет от Путина, на что глава КНДР ответил взаимностью. Также северокорейский лидер сказал, что очень рад год спустя вновь встретиться с Шойгу.