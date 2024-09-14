Ким Чен Ын два раза встретился с Шойгу в резиденции, где ранее принимали Путина
Сергей Шойгу и Ким Чен Ын в резиденции Кымсусан. Обложка © ЦТАК
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын два раза принял секретаря российского Совбеза Сергея Шойгу в государственной резиденции Кымсусан, где до этого останавливался президент России Владимир Путин. Такой вывод можно сделать по фотографиям и материалам, которые опубликовало агентство ЦТАК.
В публикации говорится, что во время первой встречи с Ким Чен Ыном Шойгу передал ему тёплый привет от Путина, на что глава КНДР ответил взаимностью. Также северокорейский лидер сказал, что очень рад год спустя вновь встретиться с Шойгу.
Напомним, что 13 сентября состоялись переговоры Сергея Шойгу во главе российской делегации и Ким Чен Ына в Пхеньяне. Разговор касался широкого спектра вопросов двусторонней и международной повестки. По итогам встречи было отмечено, что переговоры существенно и благотворно повлияют на реализацию положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя государствами.