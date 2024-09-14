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Зимбабве убьёт 200 слонов, чтобы раздать мясо голодающим из-за засухи

The Guardian: Зимбабве хочет уничтожить 200 слонов из-за засухи и угрозы голода

14 сентября, 16:26
Слоны в Африке. Обложка © freepik / wirestock

Слоны в Африке. Обложка © freepik / wirestock

Власти Зимбабве собираются забить двести слонов, потому что стране грозит продолжительный голод на фоне аномально долгой засухи, неурожая и нехватки продуктов питания. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Мы обсуждаем с ZimParks и некоторыми общинами возможность сделать то же, что сделала Намибия, чтобы мы могли забить слонов и мобилизовать женщин, чтобы они, возможно, высушили мясо, упаковали его и гарантировали, что оно попадёт в те общины, которым нужен белок», — рассказал министр охраны окружающей среды Зимбабве Ситембисо Ниони.

Подобная мера не первый раз предлагается в качестве выхода из ситуации с дефицитом продовольствия. Так, в 1988 году власти уже выносили подобное решение, однако в последние годы экологи вплотную занялись вопросом восстановления популяции слонов в Зимбабве, отмечается в публикации.

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Ранее сообщалось, что в южной части Африки около 27 миллионов человек могут умереть от голода в результате рекордной жары и засухи, которая накрыла регион впервые за 100 лет. Дикая засуха стала причиной объявления ЧС в пяти государствах: Замбии, Зимбабве, Лесото, Малави и Намибии. Негативные последствия аномальной жары также затронули Анголу и Мозамбик. Температурные рекорды лишили африканцев урожая на 70–80%.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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