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14 сентября, 16:35

Украинский беспилотник сбит над акваторией Чёрного моря

Российские ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 17.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении военного ведомства.

ВСУ ночью пытались ударить по приграничью с помощью 19 беспилотников
ВСУ ночью пытались ударить по приграничью с помощью 19 беспилотников

Ранее Минобороны показывало видео уничтожения катеров-камикадзе ВСУ в Чёрном море. На кадрах видны горящие морские дроны и яркая вспышка, похожая на взрыв. Боевая задача была выполнена силами Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / RMZ27

Александра Мышляева
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