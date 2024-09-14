Украинский беспилотник сбит над акваторией Чёрного моря

Российские ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 17.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении военного ведомства.