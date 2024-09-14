Украинский беспилотник сбит над акваторией Чёрного моря
Российские ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 17.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее Минобороны показывало видео уничтожения катеров-камикадзе ВСУ в Чёрном море. На кадрах видны горящие морские дроны и яркая вспышка, похожая на взрыв. Боевая задача была выполнена силами Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря.
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