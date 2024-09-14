В Херсонской области при обстреле ВСУ погибла пенсионерка, её сын тяжело ранен

При ударе ВС Украины по Таврийску Херсонской области убита 75-летняя местная жительница, её сын госпитализирован со множественными тяжёлыми ранениями рук и груди. Об этом написал глава правительства региона Андрей Алексеенко.

«В своём собственном дворе на улице Лысенко в Таврийске погибла 75-летняя женщина. В Херсонской области она родилась и выросла, вырастила детей. Её сын с тяжелейшими осколочными ранениями груди, рук и ног — в больнице. Семье соболезнуем. Обязательно поможем», — говорится в сообщении.