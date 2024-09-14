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14 сентября, 17:05

В Херсонской области при обстреле ВСУ погибла пенсионерка, её сын тяжело ранен

Последствия удара ВСУ по Таврийску Херсонской области. Обложка © Telegram / Андрей Алексеенко

Последствия удара ВСУ по Таврийску Херсонской области. Обложка © Telegram / Андрей Алексеенко

При ударе ВС Украины по Таврийску Херсонской области убита 75-летняя местная жительница, её сын госпитализирован со множественными тяжёлыми ранениями рук и груди. Об этом написал глава правительства региона Андрей Алексеенко.

«В своём собственном дворе на улице Лысенко в Таврийске погибла 75-летняя женщина. В Херсонской области она родилась и выросла, вырастила детей. Её сын с тяжелейшими осколочными ранениями груди, рук и ног — в больнице. Семье соболезнуем. Обязательно поможем», — говорится в сообщении.

От ударов ВСУ по ДНР пострадали 5 мирных жителей, в том числе 3 сотрудника МЧС
От ударов ВСУ по ДНР пострадали 5 мирных жителей, в том числе 3 сотрудника МЧС

Ранее жительница села Безлюдовка в Белгородской области была убита прямым попаданием снаряда ВСУ в её дом. После обстрела в Шебекинском округе были повреждены окна и крыши восьми домов, а также одно гражданское авто.

Юрий Лысенко
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