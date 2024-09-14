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14 сентября, 15:18

От ударов ВСУ по ДНР пострадали 5 мирных жителей, в том числе 3 сотрудника МЧС

В результате сегодняшних обстрелов ВСУ в ДНР пострадали пятеро мирных жителей, среди них трое сотрудников МЧС РФ. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Пять мирных жителей, в том числе три сотрудника МЧС России, пострадали к этому часу в результате киевской агрессии. <...> Со стороны ВФУ совершено шесть вооружённых атак, выпущено более 10 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА»,написал Пушилин.

Глава республики уточнил, что в Никитовском районе города Горловка от удара ствольной артиллерии пострадала жительница 1966 года рождения. В Галициновке женщина 1958 года рождения получила ранение средней степени тяжести после прилёта снаряда. Трое сотрудников МЧС, тушивших пожар в частном нежилом доме, были ранены при сбросе взрывчатки с украинского БПЛА.

Три частных постройки повреждены при обстреле. Кроме того, ущерб получила автоцистерна МЧС РФ и два частных автомобиля в Никитовском районе Горловки.

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Также ВСУ атаковали сегодня и Белгородскую область. Под удар украинских беспилотников попал участок дороги Шебекино — Белгород. На данный момент известно о четверых раненых.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Юрий Лысенко
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