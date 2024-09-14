От ударов ВСУ по ДНР пострадали 5 мирных жителей, в том числе 3 сотрудника МЧС

В результате сегодняшних обстрелов ВСУ в ДНР пострадали пятеро мирных жителей, среди них трое сотрудников МЧС РФ. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Пять мирных жителей, в том числе три сотрудника МЧС России, пострадали к этому часу в результате киевской агрессии. <...> Со стороны ВФУ совершено шесть вооружённых атак, выпущено более 10 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА», — написал Пушилин.

Глава республики уточнил, что в Никитовском районе города Горловка от удара ствольной артиллерии пострадала жительница 1966 года рождения. В Галициновке женщина 1958 года рождения получила ранение средней степени тяжести после прилёта снаряда. Трое сотрудников МЧС, тушивших пожар в частном нежилом доме, были ранены при сбросе взрывчатки с украинского БПЛА.