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14 сентября, 17:20

Омбудсмен Датских: Трое тюменских солдат вернутся домой после украинского плена

Трое солдат из Тюменской области, захваченных в плен в Курской области, вернутся на родину в составе 103 обменянных пленных. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Олег Датских.

«Продолжаем совместно с Министерством обороны России и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации работу по освобождению наших военнослужащих. Рад, что земляки вернулись из плена», — говорится в сообщении.

ОАЭ сообщило об обмене почти 2 тысяч российских и украинских пленных
ОАЭ сообщило об обмене почти 2 тысяч российских и украинских пленных

Напомним, 14 сентября, Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих, которые были захвачены в плен во время вторжения ВСУ в Курскую область, и передала Киеву столько же солдат. Всех освобождённых российских бойцов в скором времени доставят в Россию из Белоруссии. При возвращении военнослужащих посреднические усилия оказали ОАЭ.

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Минобороны РФ

Александра Мышляева
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