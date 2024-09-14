Омбудсмен Датских: Трое тюменских солдат вернутся домой после украинского плена

Трое солдат из Тюменской области, захваченных в плен в Курской области, вернутся на родину в составе 103 обменянных пленных. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Олег Датских.

«Продолжаем совместно с Министерством обороны России и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации работу по освобождению наших военнослужащих. Рад, что земляки вернулись из плена», — говорится в сообщении.