Омбудсмен Датских: Трое тюменских солдат вернутся домой после украинского плена
Трое солдат из Тюменской области, захваченных в плен в Курской области, вернутся на родину в составе 103 обменянных пленных. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Олег Датских.
«Продолжаем совместно с Министерством обороны России и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации работу по освобождению наших военнослужащих. Рад, что земляки вернулись из плена», — говорится в сообщении.
Напомним, 14 сентября, Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих, которые были захвачены в плен во время вторжения ВСУ в Курскую область, и передала Киеву столько же солдат. Всех освобождённых российских бойцов в скором времени доставят в Россию из Белоруссии. При возвращении военнослужащих посреднические усилия оказали ОАЭ.
Минобороны РФ