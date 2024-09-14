Названы предварительные причины крушения самолёта на Алтае, где погиб пилот

Неисправность технического снабжения и ошибка пилота могли стать причинами крушения сверхлёгкого воздушного судна Авиатика-МАИ-890 в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

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«Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения воздушного судна: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования», — говорится в сообщении.