Названы предварительные причины крушения самолёта на Алтае, где погиб пилот
Самолёт на Алтае мог упасть из-за технической неисправности или ошибки пилота
Неисправность технического снабжения и ошибка пилота могли стать причинами крушения сверхлёгкого воздушного судна Авиатика-МАИ-890 в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России
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«Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения воздушного судна: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования», — говорится в сообщении.
Напомним, в результате крушения частного легкомоторного самолёта в районе посёлка Приозёрный Рубцовского района Алтайского края погиб пилот. После авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».