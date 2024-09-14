Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 18:20

Названы предварительные причины крушения самолёта на Алтае, где погиб пилот

Самолёт на Алтае мог упасть из-за технической неисправности или ошибки пилота

Неисправность технического снабжения и ошибка пилота могли стать причинами крушения сверхлёгкого воздушного судна Авиатика-МАИ-890 в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

«Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения воздушного судна: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования», — говорится в сообщении.

Жизнь за мужскую игрушку: Озвучена печальная история упавшего в Подмосковье самолёта-амфибии
Жизнь за мужскую игрушку: Озвучена печальная история упавшего в Подмосковье самолёта-амфибии

Напомним, в результате крушения частного легкомоторного самолёта в районе посёлка Приозёрный Рубцовского района Алтайского края погиб пилот. После авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Обложка ©

Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Александра Мышляева
  • Новости
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
  • Алтайский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров