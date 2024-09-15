Вдова убитого россиянина Александра Лобанова выступила на митинге в Тель-Авиве

В субботу в Тель-Авиве прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие десятки тысяч израильтян. Демонстранты требовали срочного заключения сделки для освобождения заложников, находящихся в секторе Газа. Как сообщает РИА Новости, на митинге выступила вдова россиянина Александра Лобанова, который был убит палестинскими радикалами. Его тело было найдено в туннеле в Рафахе 1 сентября.

Михаль Лобанова отметила, что один из её сыновей никогда не видел отца, так как родился всего через несколько месяцев после его похищения. Она акцентировала внимание на том, что нельзя допустить, чтобы семьи других заложников пережили то же самое, что и она. Михаль призвала к немедленным действиям для заключения сделки и возвращения заложников домой.

«Мы строили дом, семью, будущее... 11 месяцев назад папа был далеко, и теперь он уже не вернётся. Том и Кай остались без папы... Это наша новая реальность», — заявила вдова.