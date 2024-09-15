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14 сентября, 21:52

Гости на свадьбе в Москве устроили конфликт со стрельбой у ресторана

Гагаринская межрайонная прокуратура взяла под контроль выяснение обстоятельств инцидента, произошедшего на улице Гарибальди в Москве. Там возник конфликт между группой людей возле одного из ресторанов, в ходе которого было использовано оружие.

Конфликт на улице Гарибальди в Москве. © Видео Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В конфликте участвовали гости свадьбы с разных сторон, пишет РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы. В столичном управлении МВД пояснили, что споры разгорелись на бытовой почве. Участники конфликта доставлены в полицию для разбирательства. Пострадавших нет. Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки.

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Ранее Life.ru писал, что в Приморье задержали мужчину, стрелявшего в сторону детского сада. При задержании неадекват проявил агрессию, угрожал полицейским и даже ударил одного из них.

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Life.ru

Артём Гапоненко
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