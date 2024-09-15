МИД Украины одобрил идею Польши отменить пособия украинским беженцам в ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев призвал правительства европейских стран прекратить предоставление социальных пособий украинским мужчинам призывного возраста, которые проживают в ЕС. Как сообщает Reuters, его украинский коллега Андрей Сибига поддержал это предложение.

Сикорский выразил мнение, что отмена этих выплат окажет положительное влияние на государственные бюджеты западноевропейских стран. Согласно данным Евростата за июль текущего года, в ЕС проживают более 4,1 миллиона украинцев, из которых около 22% составляют взрослые мужчины. По словам министра, финансовые стимулы для уклонения от призыва на Украине недопустимы.

Сибига поддержал Сикорского и призвал поднять вопрос о разработке Евросоюзом программ по возвращению украинцев в страну. Для этого, отметил он, должны быть созданы соответствующие условия — безопасности, медицинских услуг, восстановления жилья.