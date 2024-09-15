В России запретили продавать немаркированную одежду

Постановление Правительства РФ о запрете продажи остатков немаркированной одежды вступил в силу 15 августа. Ограничение затронет продукцию лёгкой промышленности, которая была произведена или ввезена в страну до 1 апреля 2024 года — именно тогда в России стали действовать требования по обязательной маркировке.

Нововведение касается следующих видов одежды: спортивных и лыжных костюмов, брюк, пиджаков, платьев, блуз, трикотажных рубашек, юбок, шарфов, спецодежды и некоторых других. В следующем году маркировать придётся также носки, чулки, нижнее бельё, платки, перчатки и варежки, головные уборы, детскую одежду и купальники. Расширение перечня намечено на 1 марта.