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15 сентября, 03:56

Жизнь без скуки: Перечислены знаки зодиака, представители которых превращают каждый день в праздник

Астролог Асеева: С Близнецами и Водолеями скучать не придётся

Астролог Жанна Асеева рассказала, что с представителями таких знаков, как Близнецы, Водолеи, Стрельцы и Овны, скучать не придется. Об этом сообщает «Москва 24».

По её словам, Близнецы всегда находят темы для разговоров и создают веселую атмосферу. Водолеи — прирождённые организаторы, которые устраивают незабываемые вечеринки и креативные мероприятия. Стрельцы удивят своей энергией и непредсказуемостью: с ними можно оказаться в другом городе, просто отправившись на прогулку. Овны же обещают динамичные приключения, но важно не переутомиться от их активности.

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Ранее россиянам назвали 3 знака зодиака, которым сложно работать в команде. Речь идёт о Скорпионах, Девах и Водолеях. Также были перечислены пять самых конфликтных знаков зодиака.

Обложка ©

Unsplash / Nastya Dulhiier

Артём Гапоненко
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