Стармер может попасть под расследование в Британии из-за супруги

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может стать объектом расследования из-за незадекларированных покупок одежды для своей жены Виктории, сделанных финансовым донором. Об этом пишет газета The Times.

Расходы на покупки дорогих вещей для супруги премьера покрывал член палаты лордов Вахид Алли, включая оплату услуг личного консультанта по моде.