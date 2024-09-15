Стармер может попасть под расследование в Британии из-за супруги
Times: Премьеру Британии Стармеру грозит расследование из-за трат его жены
Премьер Великобритании Кир Стармер с супругой Викторией. Обложка © X / Keir Starmer
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может стать объектом расследования из-за незадекларированных покупок одежды для своей жены Виктории, сделанных финансовым донором. Об этом пишет газета The Times.
Расходы на покупки дорогих вещей для супруги премьера покрывал член палаты лордов Вахид Алли, включая оплату услуг личного консультанта по моде.
Ранее стало известно, что экс-премьер Британии Борис Джонсон встретился с Владимиром Зеленским. Политики увиделись на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии.