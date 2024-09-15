Россиянам дали советы по эффективному откладыванию денег ради их умножения
Финэксперт Матвеева: Ключевой момент экономии — откладывать часть зарплаты
Экономия — это не просто отказ от удовольствий, а эффективное управление финансами, позволяющее сохранить и увеличить капитал. Финансовый консультант Ольга Матвеева поделилась с «Газетой.ru» основными принципами для оптимизации бюджета.
Первый ключевой момент — откладывать средства сразу после получения дохода. По мнению финансиста, это поможет гарантированно сохранить часть денег и планировать остальные расходы без стресса. Также важно оптимизировать бытовые расходы. Используйте программы лояльности и кешбэк-сервисы для снижения затрат на товары и услуги. Планирование крупных покупок заранее является ещё одним важным аспектом. Оно помогает избежать импульсивных трат и обеспечивает финансовую стабильность.
«Также важно обратить внимание на акции и сезонные предложения. Например, дорогой зимний пуховик будет стоить в разы дешевле летом из-за низкого спроса», — резюмировала специалист.
Ранее стало известно, что россияне стали давать своим детям на карманные расходы на 500 рублей меньше. Теперь школьники получают около 3,5 тысячи рублей в месяц.
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