Россиянам дали советы по эффективному откладыванию денег ради их умножения

Экономия — это не просто отказ от удовольствий, а эффективное управление финансами, позволяющее сохранить и увеличить капитал. Финансовый консультант Ольга Матвеева поделилась с «Газетой.ru» основными принципами для оптимизации бюджета.

Первый ключевой момент — откладывать средства сразу после получения дохода. По мнению финансиста, это поможет гарантированно сохранить часть денег и планировать остальные расходы без стресса. Также важно оптимизировать бытовые расходы. Используйте программы лояльности и кешбэк-сервисы для снижения затрат на товары и услуги. Планирование крупных покупок заранее является ещё одним важным аспектом. Оно помогает избежать импульсивных трат и обеспечивает финансовую стабильность.

«Также важно обратить внимание на акции и сезонные предложения. Например, дорогой зимний пуховик будет стоить в разы дешевле летом из-за низкого спроса», — резюмировала специалист.