Карты «Мир» начнут принимать ещё в одной стране через полгода

Российская платёжная система «Мир» находится в процессе интеграции с иранской «Шетаб». Полноценно работать в Иране она начнёт спустя примерно полгода, сообщил в беседе с ТАСС посол Исламской Республики Казем Джалали на полях Медиасаммита БРИКС.

«Сейчас мы пытаемся соединить платёжные системы «Мир» и «Шетаб». «Шетаб» сейчас на тестовом уровне работает. Я считаю, что где-то через полгода платёжная система «Мир» заработает ещё и в Иране», — полагает иранский дипломат.