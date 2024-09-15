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15 сентября, 07:06

Карты «Мир» начнут принимать ещё в одной стране через полгода

Посол Джалали: Платёжная система «Мир» заработает в Иране примерно через полгода

Российская платёжная система «Мир» находится в процессе интеграции с иранской «Шетаб». Полноценно работать в Иране она начнёт спустя примерно полгода, сообщил в беседе с ТАСС посол Исламской Республики Казем Джалали на полях Медиасаммита БРИКС.

«Сейчас мы пытаемся соединить платёжные системы «Мир» и «Шетаб». «Шетаб» сейчас на тестовом уровне работает. Я считаю, что где-то через полгода платёжная система «Мир» заработает ещё и в Иране», — полагает иранский дипломат.

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Ранее председатель Центрального банка Исламской Республики Мохаммад Реза Фарзин заявил, что Россия и Иран завершили процесс интеграции своих национальных платёжных систем «Мир» и «Шетаб». Это в будущем даст возможность расплачиваться российскими картами в иранских магазинах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ilya Platonov

Владимир Озеров
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