Карты «Мир» начнут принимать ещё в одной стране через полгода
Посол Джалали: Платёжная система «Мир» заработает в Иране примерно через полгода
Российская платёжная система «Мир» находится в процессе интеграции с иранской «Шетаб». Полноценно работать в Иране она начнёт спустя примерно полгода, сообщил в беседе с ТАСС посол Исламской Республики Казем Джалали на полях Медиасаммита БРИКС.
«Сейчас мы пытаемся соединить платёжные системы «Мир» и «Шетаб». «Шетаб» сейчас на тестовом уровне работает. Я считаю, что где-то через полгода платёжная система «Мир» заработает ещё и в Иране», — полагает иранский дипломат.
Ранее председатель Центрального банка Исламской Республики Мохаммад Реза Фарзин заявил, что Россия и Иран завершили процесс интеграции своих национальных платёжных систем «Мир» и «Шетаб». Это в будущем даст возможность расплачиваться российскими картами в иранских магазинах.
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