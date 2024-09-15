Нумеролог назвала самую плохую черту характера «сентябрят»
Нумеролог Щербань: Рождённые в сентябре люди рискуют «заболеть» гордыней
Люди, рождённые в сентябре, обладают житейской мудростью, которую чувствуют окружающие и поэтому часто приходят к ним за советом. Об этом рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» нумеролог Кристина Щербань.
«Если к вам пришли за помощью или советом — обязательно поделитесь своими знаниями, ведь тогда вы получите гораздо больше», — отметила эксперт.
По её оценке, «сентябрята» добрые и прямолинейные, они умеют слушать и сопереживать. Рождённые в первый месяц осени считаются лучшими друзьями и верными партнёрами. Кроме того, они могут быть хорошими учителями. Несмотря на развитые компаньонские качества, эти люди любят побыть и наедине с собой. Это время необходимо им, чтобы перезагрузить нервную систему и подумать над новыми идеями.
Однако есть у сентябрьских и обратная сторона медали. Осознавая, что у них большой жизненный опыт и много знаний, они могут начать чувствовать себя выше других. Чтобы не отпугнуть людей, нумеролог посоветовала вовремя понять это и бороться с нарастающей гордыней.
Ранее нумеролог рассказала, в какие даты рождаются миллионеры. Одним из подходящих сочетаний является 19–5–14 в любом порядке. Если говорить о месяце, то чаще всего большой потенциал для того, чтобы стать богатыми, имеют те, кто родился в октябре. Далее по успешности следует август.