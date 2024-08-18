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18 августа, 11:14

Нумеролог раскрыла, в какие даты рождаются миллионеры

Нумеролог Щербань: Больше всего миллионеров родилось в октябре

В дате рождения каждого человека вшит код, с помощью которого можно определить его судьбу, например потенциал стать миллионером. Таким мнением поделилась нумеролог Кристина Щербань.

В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" она подчеркнула, что люди, родившиеся в конкретные месяцы и дни, имеют большой потенциал для того, чтобы стать богатыми. Одним из подходящих сочетаний является 19–5–14 в любом порядке.

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При этом, по словам нумеролога, чаще всего миллионеры рождаются в октябре. Далее по успешности следует август.

"Энергии месяца помогают им находить решения практически неразрешимых проблем и дружить со своей фортуной", — уточнила Щербань.

Даты рождения 1, 3, 4, 7, 14, 21 и 28 она назвала наиболее подходящими для будущих миллионеров.

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Ранее нумеролог раскрыла секрет успеха певца Shaman. Так, в характере артиста вшит код, который говорит о его высокой социальной миссии.

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Freepik / drobotdean

Борис Эльфанд
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