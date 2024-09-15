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15 сентября, 08:40

Теплоход столкнулся с прогулочным судном у моста в Петербурге

Повреждения от столкновения судов. Фото © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Повреждения от столкновения судов. Фото © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

В Петербурге чуть не случилось корабельная катастрофа, когда теплоход «Соларис» сбоку врезался в прогулочное судно «Москва-101» у Литейного моста. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, сообщила пресс-служба в своём телеграм-канале.

Столкновение судов в Петербурге. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

«По предварительным данным, ночью 15 сентября 2024 года в районе Литейного моста теплоход «Соларис» совершил навал на прогулочное судно «Москва-101». Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено», — сказано в публикации.

Последствия столкновения. Фото © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Последствия столкновения. Фото © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Причины столкновения устанавливаются. Прокуратура проводит проверку исполнения норм законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

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Два самолёта с пассажирами столкнулись в аэропорту Атланты

Ранее в Костроме судно «Ленанефть 2029» врезалось в железнодорожный мост. К счастью, разлива нефтепродуктов в воду удалось не допустить. Движение транспорта на мосту не нарушено, пострадавших нет.

Владимир Озеров
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